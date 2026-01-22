"GRIP - Das Motormagazin" wird zehn Jahre jung. Zum runden Geburtstag restauriert das Team einen VW T2, Baujahr 1972. Die Restaurierung des GRIP-Jubiläumsbusses geht nun in die letzte Runde. Die Zeit drängt, das überholte Fahrwerk muss noch eingebaut werden. Und dann bremst ein Bremssattel die Arbeiten aus. Das große Finale der Umbauaktion zum runden GRIP-Geburtstag zeigt RTL II am Sonntag, 10. Dezember 2017, um 18:00 Uhr.