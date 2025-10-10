Die GRIP-Testfahrer Niki Schelle und Jan Seyffarth machen den Härtestest: Was taugen Elektroautos im Winter und wie kommen die Akkus mit der Kälte klar? Mit einem VW e-Up, einem Renault Zoe und einem Hyundai I-ONIQ Elektro machen sich Jan und Niki auf den Weg in den Bayerischen Wald, um dort Reichweite und Fahrverhalten von Elektroautos im Schnee zu testen. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag, 25. Februar 2018, um 18:00 Uhr bei RTL II.