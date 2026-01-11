Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle spielen Räuber und Gendarm. Matthias sucht das perfekte Fluchtfahrzeug, um damit durch den Schnee vor der Polizei zu türmen. Wachtmeister Niki Schelle macht dagegen in seinem ultraschnellen Dienstfahrzeug, dem Audi RS6 Avant performance mit 605 PS, Jagd auf die Verbrecher. Das Gangsterpärchen Matthias und Estella versucht zuerst mit einem gewaltigen Ford F-150 Raptor abzuhauen. Das zweite Fahrzeug ist ein Schneemobil mit satten 165 PS und Raupenantrieb. Zum Schluss holen die beiden einen Nissan GT-R mit 570 PS aus dem Köcher, der ebenso wie der Polizei-Audi auf Allradantrieb setzt. Mit welchem Fahrzeug können Matthias und Estella Wachtmeister Schelle abhängen?