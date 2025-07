Für Reisende ist es ein echter Albtraum - der Zug hat zig Minuten Verspätungen, dadurch ist der Anschlusszug natürlich auch schon weg! Nicht nur in der Hauptreisezeit in den Sommerferien kommt es täglich zu Zugverspätungen an Bahnhöfen in Deutschland, das ganze Jahr über müssen die Bahnreisenden flexibel bleiben. Für Zugverspätungen der Deutschen Bahn gibt es diverse Gründe. Wir haben hier die häufigsten aufgelistet und zeigen auch, was Bahnreisende für Möglichkeiten haben, wenn der Zug mal wieder auf sich warten lässt.