Fans des Wilden Westens treffen sich regelmäßig in Ostfriesland (Niedersachsen), um die damalige Zeit nachspielen. Seit vier Jahren bauen dort die Mitglieder des Vereins Westernverein Basswood Grove e.V. an einer eigenen kleinen Stadt. Einmal im Monat finden die Treffen für ein ganzes Wochenende statt. Es dreht sich dabei nur um Cowboys, sondern um das alltägliche Leben im Wilden Westen. So gibt es zum Beispiel eine eigene Währung, eine Schmiede für Gegenstände und das Herzstück der Stadt, den Saloon. SAT.1-Reporterin Johanna Fischer war für einen Tag in der Westernstadt unterwegs.