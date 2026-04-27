Keyless Go: Für viele ist das schlüssellose Zugangs- und Startsystem ein echter Komfortgewinn. Aber dieses Feature kann Segen und Fluch zugleich sein. Denn das System hat gravierende Sicherheitslücken. Und die werden derzeit von Autoknacker-Banden gnadenlos ausgenutzt. GRIP-Reporter Martin Gerstenberg deckt mit versteckter Kamera auf, wie schnell und mit welch fiesen Tricks die Diebe das System überlisten. Und wie man sich davor schützen kann.