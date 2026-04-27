Keyless Go: Für viele ist das schlüssellose Zugangs- und Startsystem ein echter Komfortgewinn. Aber dieses Feature kann Segen und Fluch zugleich sein. Denn das System hat gravierende Sicherheitslücken. Und die werden derzeit von Autoknacker-Banden gnadenlos ausgenutzt. GRIP-Reporter Martin Gerstenberg deckt mit versteckter Kamera auf, wie schnell und mit welch fiesen Tricks die Diebe das System überlisten. Und wie man sich davor schützen kann.
Reise Wie sicher ist Keyless Go? (Folge 465)
26.04.2026 - 22:34 Uhr