Die 4. und letzte Etappe des Mediterranean Epic by SCOTT 2025 fordert 56 km und 1.150 Höhenmeter. Ein Tag mit zwei langen Anstiegen und zwei technischen Abfahrten, die über die Gesamtsieger dieser achten Ausgabe entscheiden. Die amtierenden Champions des Mediterranean Epic im spanischen Oropesa del Mar, Wout Alleman (BEL) und Rosa van Doorn (NED), entscheiden das Etappenrennen erneut für sich und bescheren dem Team Buff Megamo einen Doppelsieg. Die Schweizerinnen Janina Wust und Chrystelle Baumann vervollständigten das Podest in der Gesamtwertung, ebenso wie Charlie Aldridge (GBR) und Eskil Evensen-Lie (NOR) bei den Männern.