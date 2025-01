Das Nauener Rathausleuchten 2025 ist das erste Event dieser Art in der Funkstadt. Die Idee kommt aus dem Ostseebad Warnemünde, dort trägt es den Namen Turmleuchten, zuletzt waren wie durch den Nauener Veranstalter zu erfahren waren dort bis zu 65 Tausend Menschen. In Nauen setzte der Veranstalter die Firma Tobo ebenfalls große Hoffnungen, beim ersten Rathausleuchten eine große Menge von begeisterten Menschen anzulocken und er sollte nicht enttäuscht werden. Das Megaevent in der Funkstadt Nauen war zugleich auch eine Generalprobe denn es konnte technisch vorher nicht geprobt werden, bisher war es nur virtuell getestet worden. Es war also wichtig das auch das Wetter mitspielte. In Warnemünde konnte das Turmleuchten am 1. Januar wie es wohl seit über 20 Jahren ist, nicht stattfinden, Sturmwarnung machte es zu gefährlich. In Nauen sollte es am ersten Wochenende 2025 klappen. Frost und ein paar Schneeflocken sorgten für Vorfreude und viel Bewegung um schon mal vorzuheizen. Ein Bühnenprogramm gab es bereits ab 15.30 Uhr. Dann füllten sich die Straßen, die auch bestens gesichert waren immer schneller. Essen und trinken sorgt bevor es richtig losging für weiter gute Laune. Dann wurde zum Start mit einer nicht gewöhnlichen Stimme das Publikum weiter angeheizt und für alle ersichtlich vor getestet. Die Show aus Licht, Laser, Musik und Höhenfeuerwerk rund um das historischen Rathaus Nauen begann. Ein wahres Feuerwerk der Emotionen, das ein Strahlen in die Augen der Nauener und Gästen aus nah und fern ein begeistertes „WOW“ auf die Lippen zauberte. Das ganze Spektakel begann, lief dann rund dreißig Minuten gefühlt aber viel Länge. Die Geschichte vor allem zum Nauener Rathaus füllte die kurzzeitigen Feuerwerkpausen, auch dies begleitet von Licht und Lasershow. Die Veranstaltung ging mit guter Musik anschließend noch bis zum frühen Abend weiter. Nach Angaben der Stadt Nauen und des Veranstalters waren 8-10.000 Menschen beim Event. (Text: reportnet24, tobo), das Video ist mit KI-Stimme unterstützt