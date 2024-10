Seit genau 15 Jahren sind in Hamburg die roten Leihfahrräder von StadtRAD unterwegs. Der Geburtstag wurde am Mittwoch mit guten Neuigkeiten gefeiert. Die Modernisierungsoffensive der Stadt und der Deutschen Bahn habe frischen Wind in die Geschichte des StadtRADs gebracht. Die Ausleihzahlen seien seit Beginn der Offensive um rund elf Prozent gestiegen. Zur StadtRAD-Flotte gehören derzeit rund 3.900 Räder an insgesamt 325 Stationen sowie 50 Lastenräder. Bis Jahresende werden weitere Stationen aufgebaut.