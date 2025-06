Hier sind fünf zeitlose LGBTQ+-Hymnen, die nach wie vor inspirieren, ermutigen und die Tanzflächen auf der ganzen Welt beleben. Lil Nas X's „Montero (Call Me By Your Name)“ (2021) handelt von Selbstakzeptanz und sexueller Befreiung. Sein unverblümtes Queer-Sein traf den Nerv der LGBTQ-Hörer. „I Want to Break Free“ von Queen (1984) wurde zu einer Hymne der Befreiung. Das Video, in dem es um Drags geht, stellte Normen in Frage und ermutigte das LGBTQ-Publikum, sich zur Individualität zu bekennen. Lady Gagas „Born This Way“ (2011) ist ein Fest der Identität und Vielfalt. Der Songtext wirbt für bedingungslose Selbstliebe und wurde zu einem weltweiten Aufruf zur Stärkung von LGBTQ-Personen. ABBAs „Dancing Queen“ (1976) fängt die Freude am Selbstausdruck auf der Tanzfläche ein. Seine Energie und Freiheit haben dazu beigetragen, dass es zu einer beliebten LGBTQ-Party- und Stolz-Hymne wurde. RuPauls „Sissy That Walk“ (2014) ist eine wilde Erklärung des Selbstwerts. Mit seinem selbstbewussten Text und seiner Laufsteg-Attitüde steht er für mutigen Selbstausdruck und furchtlose Individualität.