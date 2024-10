Schnell abnehmen ist für viele ein Traum. Doch Abnehmspritzen, die eben dies versprechen, können schnell teuer werden. Wir verraten Ihnen in diesem Video, mit wie vielen Ausgaben Sie rechnen müssen. Abnehmspritzen wie Mounjaro, Ozempic und Wegovy sind inzwischen auch in Deutschland erhältlich, jedoch sind sie nicht billig. Wir haben für dich die durchschnittlichen Kosten berechnet, um 10 Kilo abzunehmen. Die Behandlungskosten können stark variieren. Für eine Abnahme von 10 Kilogramm musst du im Schnitt mit folgenden Ausgaben rechnen: Für die Erstberatung solltest du rund 320 Euro einplanen. Die Diät-Spritzen selbst kosten etwa 1600 Euro. Für Folgetermine zur Nachsorge brauchst du circa 600 Euro. Das ergibt durchschnittliche Gesamtkosten von 2520 Euro. Die Preise für einzelne Injektionen liegen bei 60 bis 100 Euro, abhängig vom Wirkstoff und Hersteller. Zusätzlich sind regelmäßige Arztbesuche und eine Umstellung der Ernährung notwendig, da sonst das Gewicht nach Absetzen der Spritze zurückkehrt. Leider übernehmen Krankenkassen die Kosten in der Regel nicht.