Der ADAC erwartet am langen Christi Himmelfahrts Wochenende zeitweise viele Staus auf den Autobahnen in der Region. Besonders betroffen ist die A6. Am höchsten ist die Staugefahr laut Verkehrsexperten am Mittwoch Nachmittag, am Donnerstag Vormittag und dann wieder zum Rückreiseverkehr am Sonntag Nachmittag. Wer im Stau steht sollte unbedingt daran denken eine Rettungsgasse zu bilden.