Bei der Hofübergabe gehört ein Altenteil für die Eltern oft selbstverständlich dazu – doch kann das Finanzamt darin eine Schenkung sehen? Genau diese Frage führte einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb vor Gericht. Es geht um Wohnrecht, monatliche Zahlungen und einen angeblichen Vermögensvorteil in sechsstelliger Höhe. Unser „Urteil der Woche“ zeigt, warum dieser Fall für viele Hofübergeber relevant ist.