In der Nacht vom 29. auf den 30. März wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt: von 2 auf 3. Während die Umstellung auf Smartphones in der Regel automatisch passiert, ist dies an einer Kirchturmuhr im nordostbayerischen Hof noch ein komplizierter Vorgang, der vom Mesner viel Fingerspitzengefühl erfordert. Die Zeitumstellung wird von vielen kritisch gesehen, und eigentlich sollte sie schon längst abgeschafft sein. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Fest steht: Bis 2026 wird es die Zeitumstellung in Deutschland mindestens noch geben.