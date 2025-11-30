Der Traum vom neuen Auto wird wahr! Doch so einfach ist der Autokauf längst nicht mehr. Immer mehr unseriöse Verkäufer tummeln sich auf dem Markt. Es wird getrickst, getarnt und getäuscht. Da wird am Tacho gedreht und Unfallschäden werden verschwiegen. GRIP hat recherchiert und präsentiert fünf brandheiße und neue Tipps, um sich vor Betrügereien beim Autokauf zu schützen. Einer davon ist eine App, mit der sich manipulierte Tachos zweifelsfrei erkennen lassen. Ein anderer ist das neue Schichtdickemessgerät für den Autolack, der Reparaturen an der Karosserie aufdeckt. Diese und weitere neue Helferlein, die den Autokäufer vor fiesen Tricksereien schützen, zeigen die Anti-Betrüger-Tipps bei GRIP.