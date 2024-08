Badeverbot am Altmühlsee: Blaualgen-Befall so schlimm wie nie

Der Altmühlsee ist für viele Urlauber ein beliebtes Reiseziel im Sommer. Doch ein Sprung ins Wasser kann heuer mal schnell nach hinten los gehen. Denn in einigen Teilen hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen ein Badeverbot erteilt. Grund dafür sind Blaualgen. Dessen Konzentration ist in diesem Jahr so hoch wie noch nie.