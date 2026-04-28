Das Magazin „Feinschmecker“ hat auch in diesem Jahr wieder die 500 besten Restaurants in Deutschland gekürt. Auch einige Gastro-Tempel aus der Landeshauptstadt tauchen in der Liste auf. Der Überblick: Agata’s 2,5 von 5 Punkten Restaurant Setzkasten 2,5 von 5 Punkten Lido Hafen 3 von 5 Punkten Wela - Thai Dining Experience 3 von 5 Punkten Jae 3 von 5 Punkten Yoshi by Nagaya 3 von 5 Punkten Zwanzig23 by Lukas Jakobi 3 von 5 Punkten 1876 Daniel Dal-Ben 3,5 von 5 Punkten La Vie by Thomas Bühner 4 von 5 Punkten Nagaya 4 von 5 Punkten Im Schiffchen Wertung ausgesetzt