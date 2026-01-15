Schlechte Gerüche im Auto und ihre Beseitigung! Zigarettenqualm, Speisereste oder Schimmel: GRIP packt den übelsten Mief ins Fahrzeug und versucht, ihn wieder zu entfernen. Was hilft wirklich? Spezielle Sprays, Komplettreinigung oder nur eine aufwändige Ozonbehandlung? Gebrauchtwagenexperte Det Müller checkt diverse Tipps und Tricks zur Abhilfe und testet am Ende erneut. Mieft es noch immer? Welche schlauen Mittelchen gibt es außerdem? GRIP kämpft gegen den Mief im Auto!