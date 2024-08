Fruchtfliegen gehören zu den hartnäckigsten Schädlingen in Haushalten weltweit und Sie vermehren sich rasend schnell. Sobald sie sich in der Küche eingenistet haben, können sie zur Plage werden. Diese kleinen Insekten sind nicht nur lästig, sondern können auch Lebensmittel verderben und die Hygiene beeinträchtigen. Doch keine Sorge – es gibt effektive und einfache Hausmittel gegen Fruchtfliegen, die in fast jeder Küche verfügbar sind.