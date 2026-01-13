Die Temperaturen sind tief, die Batterien leer. Gerade im Winter ist es der absolute Albtraum, mit einem Auto, das nicht mehr starten will, hilflos am Straßenrand zu stehen. Rettung in der Not versprechen diverse Pannendienste. Doch welche der zahlreichen Anbieter sind wirklich kompetent? Wie schnell können Sie helfen? Finden sie an Ort und Stelle den Fehler - oder schleppen sie nur ab? Und wie sieht es mit den Kosten aus? GRIP testet verschiedene Pannendienste mit versteckter Kamera!