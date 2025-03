Frühlingsanfang: Warme Temperaturen ziehen Menschen in Niedersachsen ins Freie

Mit dem 20. März beginnt nun auch kalendarisch und astronomisch der Frühling. Das heißt: Tag und Nacht sind gleich lang. In Niedersachsen und Bremen haben die Menschen am Donnerstag bereits Sonnenschein und warme Temperaturen genossen. An Tourismus-Hotspots wie dem Steinhuder Meer laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison nun auf Hochtouren.