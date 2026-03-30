Der Frühling erwacht in Nordrhein-Westfalen! Mit seinen ersten warmen Sonnenstrahlen und blühenden Landschaften lockt die Jahreszeit zahlreiche Menschen nach draußen. Ob der Gang über das Frühlingsfest oder der Besuch auf einem Street Food Festival – in NRW finden im Frühling 2026 viele bunte Veranstaltungen statt, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen. Es gibt viele Frühlingsmärkte und Feste im ganzen Bundesland. Hier finden sie eine Auswahl an Terminen zu den Veranstaltungen. April 2026 Osterpark auf dem Gertrudenhof, Hürth: 21.02. – 12.04. Streetfood Thursday im Stahlwerk, Düsseldorf: 02.04. Schlossfrühling auf Schloss Dyck, Jüchen: 4. – 12.04., Samstag – Montag Ostermarkt auf Burg Satzvey, Mechernich: 05. – 06.04. Das Frühlingsfest, Kempen: 10. – 12.04. Das große Getrudenhof Tulpenfest, Hürth: 11./12.04. Mendener Frühling, Menden: 11./12.04. Frühlingsfest/Fahrradaktionstag, Wesel: 12.04. Maikirmes, Essen-Steele: 30.04 – 04.05. Mai 2026 Maikirmes, Ahlen: 01. – 05.05. Landpartie Grafenberg, Düsseldorf: 01. – 03.05. Velener Waldgartenmarkt, Velen: 01. – 03.05. Frühjahrskirmes, Bochum-Linden: 01. – 04.05. Maimesse, Minden: 01. – 10.05. Streetfood Thursday im Stahlwerk, Düsseldorf: 07.05. Frühkirmes, Mönchengladbach-Rheydt: 08. – 11.05. Frühlingsmarkt, Bonn: 09.05. Porzer Inselfest, Köln: 14.05. – 17.05. Frühlingsfest an der Rheinuferpromenade, Köln: 14. – 17.05.