Ist eine Gartenlaube rechtlich wie eine Wohnung geschützt? Der Bundesgerichtshof musste klären, ob ein Einbruch milder bewertet werden kann, nur weil das Übernachten im Kleingarten eigentlich verboten ist – frei nach dem Motto: Wo man nicht schlafen darf, kann man auch keinen Wohnungseinbruch begehen. Doch so einfach ist es vor Gericht nicht. Das Urteil ist auch für Landwirte spannend, die Jagdhütten, Almhütten und andere Rückzugsorte nutzen. Unser „Urteil der Woche“ zum Thema Privatsphäre, Eigentumsschutz und eine überraschende Rechtsfrage.