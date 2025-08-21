Das Wetter in Deutschland zeigt sich am heutigen Donnerstag zweigeteilt. Laut Deutschem Wetterdienst ist der meiste Niederschlag in Südbayern zu erwarten. An den Alpen geht er im Tagesverlauf in kräftigen Dauerregen über. Dort sind dann zum Teil auch unwetterartige Mengen zu erwarten. In der Nacht zum Freitag klingt der Regen dann allmählich ab. Im restlichen Teil des Landes wird es dagegen teils heiter, in Küstennähe sind einzelne kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 26 Grad.