Produktwarnungen und Rückrufe in Deutschland betreffen zahlreiche Kategorien wie Lebensmittel, Kosmetik, Medizinprodukte, Arzneimittel, Kraftfahrzeuge oder weitere Produkte des täglichen Gebrauchs und werden dezentral erfasst und veröffentlicht. Das Video zeigt kompakt, wo und wie man sich gezielt über aktuelle Rückrufe, Sicherheitsanweisungen und gefährliche Produkte informieren kann und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind.