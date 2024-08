Das Feuer in einer Feuerschale zieht den Blick auf sich. Aber dürfen Sie überhaupt Feuerschalen benutzen? Die Antwort verraten wir, in diesem Video. An einem lauschigen Abend lässt das Feuer in einer Feuerschale Lagerfeuer-Romantik aufkommen. Aber ist offenes Feuer in der Öffentlichkeit überhaupt erlaubt? Wir verraten dir, was du wissen musst. Ob du eine Feuerschale benutzen darfst, liegt an den Gesetzen der jeweiligen Bundeslänger. In manchen Ländern brauchst du vorher eine vorherige Genehmigung. Am besten recherchierst du bei deinen heimischen Behörden nach. Auch die Wetterlage ist entscheidend: Verboten ist die Nutzung in besonders heißen und trockenen Perioden. Grundsätzlich solltest du die Feuerschale mit genügend Abstand zu Haus, Gartenmöbel und Pflanzen aufstellen. Die Schale selbst darf maximal einen Meter breit und hoch sein. Zusätzlich sinnvoll ist ein Netzdeckel: So kannst du den Funkenflug weitgehend vermeiden.