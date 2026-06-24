Endlich lockt der Sommer wieder mit Sonnenschein und warmen Temperaturen, im Auto allerdings kann diese Jahreszeit gerne mal zur Qual werden. Gut, dass die Klimaanlage Abhilfe schafft. Denn durch die vielen Glasflächen erhitzt sich das Auto wie beim Treibhauseffekt sehr stark. Das kann gefährlich werden, denn wie Statistiken zeigen steigt mit der Temperatur im Auto auch das Unfallrisiko. Die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers nimmt bei Hitze stark ab. Deswegen ist der Einsatz der Klimaanlage im Sommer sogar ratsam.