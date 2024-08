Die Wahrscheinlichkeit für starke Niederschläge wie Ende Mai und Anfang Juni 2024 in Süddeutschland ist einer Studie zufolge im Zuge der Klimakrise bereits deutlich gestiegen. Statt wie einst im Mittel etwa alle 42 Jahre sei in der Region aktuell etwa alle 30 Jahre mit derartigen Niederschlägen zu rechnen, teilte das Regionale Klimabüro Potsdam des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Bei einer global zwei Grad wärmeren Zukunft sei zu erwarten, dass sich vergleichbare Ereignisse in der Gegend im Mittel alle 23 bis 25 Jahre ereignen werden. Rekord-Regenfälle hatten 2024 zu weitreichenden Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg geführt.