Im Frühjahr 2024 trat das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Kraft, doch im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist nun von einer „ergebnisoffenen Evaluierung“ im Herbst 2025 die Rede. Wird die Cannabislegalisierung zurückgenommen? In diesem Video erfahrt Ihr, was dazu im Koalitionsvertrag steht.