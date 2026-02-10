Als die Bullenmast unwirtschaftlich wurde, wagte Maritta Kellhuber einen radikalen Neuanfang: Sie begann mit der Zucht von Bio-Kräuterseitlingen. Heute ist daraus ein wetterunabhängiger Betrieb mit regionalen Abnehmern geworden. Die Pilze wachsen auf Strohsubstrat, werden mit viel Handarbeit geerntet – und sogar von TV-Köchen verwendet. Eine inspirierende Geschichte aus Niederbayern über Mut, Wandel und nachhaltige Landwirtschaft.