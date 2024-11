In einigen Teilen Deutschlands fiel schon Herbst-Schnee — in den kommenden Tagen soll, nach zunächst stürmischen Prognosen, weiterer Schnee folgen. Laut des Deutschen Wetterdienstes ziehen durch Tief Pauline am Montag kräftige Winde und Schnee durchs Bergland. Am Dienstag bringt Tief Quiteria schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen. Auf den Wind folge dann am Mittwoch die Kälte und es kann zu Schneefall kommen, der stellenweise auch liegenbleibt.