Der Sommer ist für viele eine Zeit des Aufbruchs. Er bringt frische Energie, neue Chancen und unerwartete Wendungen mit sich. Für vier Sternzeichen bringt der Sommer die größten Veränderungen. Zwillinge stehen vor einer Phase der Klarheit. Sie hinterfragen alte Gewohnheiten und Beziehungen, während überraschende Begegnungen neue berufliche Möglichkeiten eröffnen könnten. Krebse richten ihren Fokus auf Familie und Zuhause. Ein Umzug oder eine neue Lebensphase ist denkbar, ebenso wie kreative Projekte, die finanzielle Vorteile bringen können. Widder spüren eine kraftvolle Energie, die ihnen hilft, alte Lasten abzuwerfen und neue Ziele zu verfolgen. Skorpione erleben einen Neustart: Sie verabschieden sich von destruktiven Mustern und schaffen Platz für ehrliche Beziehungen sowie lang geplante Projekte.