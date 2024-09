Nie wieder Nummern ziehen: Digitale Wohnsitzanmeldung in Nürnberg

Lange Zeit keinen Termin bekommen, endlose Schlangen an den Schaltern: In Nürnberg soll damit jetzt Schluss sein. Bürgerinnen und Bürger, die nach oder in Nürnberg umziehen, können sich online Ummelden.