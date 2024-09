In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden benötigt, in Hamburg und Schleswig-Holstein etwa 500 Spenden am Tag. Doch die Bereitschaft zur Blutspende geht seit Jahren zurück. Hinzu kommt, dass viele ältere Menschen nicht wissen, dass sie, seit einer Änderung der Richtlinie Hämotherapie im Jahr 2005, auch noch nach dem 68. Lebensjahr Blut spenden dürften. Das Deutsche Rote Kreuz warnt nun, dass der Norden dringend mehr junge Blutspender:innen benötigt, sonst drohe ein Versorgungsengpass.