Insgesamt 16 Tage dauert das Oktoberfest 2025: Es beginnt am 20. September und endet am 5. Oktober 2025. Am ersten Samstag stürmen die Menschen schon morgens um neun Uhr in die Bierzelte, um den Anstich um 12 Uhr mit Oberbürgermeister Dieter Reiter mitzuerleben. Auf der Wiesn finden sich in diesem Jahr 468 Betriebe, 238 Schaustellergeschäfte und 170 Marktkaufleute - mehr als die Hälfte bietet inzwischen auch eine Kartenzahlung an. Auch die Oide Wiesn ist in diesem Jahr geöffnet. Die Wiesn wird zum 190. Mal gefeiert.