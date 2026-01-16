Ein Radfahrer stürzt über einen angeleinten Hund – und das mitten auf einem kombinierten Rad- und Fußweg. Jetzt steht die Frage im Raum: Wer muss für den Schaden am teuren Fahrrad zahlen? Das Landgericht Koblenz klärt, welche Pflichten Hundeausführer wirklich haben – und welche Rolle Rücksicht und Warnsignale auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen spielen. Was das für ähnliche Fälle bedeutet, erfahren Sie im „Urteil der Woche“.