Aktuell breitet sich der Trend der Secret Packs in ganz Deutschland aus. Die Wundertüten sorgen einen kurzen Moment für Nervenkitzel und Aufregung, da die Käufer:innen nicht wissen, was in den Päckchen drin ist. In Garbsen bei Hannover (Niedersachsen) haben zwei Schwestern einen Automaten aufgestellt, bei dem Kund:innen für zehn Euro ein Päckchen erhalten. Bei dem Inhalt handelt es sich um Retouren und nicht zustellbare Warensendungen innerhalb Europas. Der Wert des Inhaltes übersteigt oft die investierten zehn Euro oft um ein Vielfaches.