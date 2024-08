Wenn es heiß ist, zieht es viele Menschen an den See, den Fluss oder ans Meer. Doch das Schwimmen in offenen Gewässern kann bei starken Strömungen sehr gefährlich sein. Wer einen Schwimmer in Not sieht, möchte helfen. Aber wie holt man einen Ertrinkenden am besten aus dem Wasser? Die Regeln sind einfach.