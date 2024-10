Viele sind betroffen, ohne es zu wissen: Bettwanzen kommen in Deutschland immer häufiger vor. Wie Sie sich schützen, erklären wir in diesem Video. Insekten könnten in deinem Bett leben? Was früher fast ausgeschlossen war, ist heute für viele unangenehmer Alltag. Denn Bettwanzen sind auf dem Vormarsch in Deutschland. Wir zeigen dir, wie du dich schützen und Bettwanzen effektiv loswerden kannst. Seitdem die Coronabeschränkungen abgeschafft sind, nehmen die Fälle an Bettwanzen zu. Sie ernähren sich von menschlichem Blut und hinterlassen oft juckende, rote Stellen. Erkennen kannst du sie oft nur durch schwarze Flecken im Bett, welche auf die Ausscheidungen der Tiere hinweisen. Allerdings stecken sich private Haushalte nur selten an – nur etwa jeder zehnte Fall betrifft sie. Am häufigsten findest du Bettwanzen in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels. Die Tiere zu vermeiden, ist mit einem Trick kein Problem: Beim Reisen solltest du deinen Koffer in einiger Entfernung zum Bett abstellen und Kleidung im Schrank verstauen. Zu Hause die Reisewäsche nicht im Schlafzimmer auspacken und direkt waschen. Wenn es dennoch zu einem Befall kommt, helfen Hausmittel nicht. Ein Schädlingsbekämpfer ist die beste Lösung, da die Tiere oft resistent gegen Insektizide sind.