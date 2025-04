Streit um stillen Feiertag: Protestpartys gegen Tanzverbot an Karfreitag

Am Karfreitag sind in Bayern öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Kritiker sehen darin eine Bevormundung. Der Bund für Geistesfreiheit organisiert deshalb Protestpartys, unter anderem auch in Nürnberg und Erlangen.