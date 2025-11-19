Seit der Legalisierung von Cannabis am 1. April gibt es eine zentrale Frage: Wann nach dem Konsum ist man wieder fahrtüchtig? Der neue Grenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum soll Klarheit schaffen, wird jedoch von Experten immer noch kritisch betrachtet, da auch bei Konzentrationen unterhalb dieses Wertes die Fahrtüchtigkeit noch beeinträchtigt sein kann. In diesem Video erfahren Sie, was Behörden und Verkehrsexperten empfehlen, um die Fahrtüchtigkeit nach dem Cannabis-Konsum zu gewährleisten.