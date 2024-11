Schuhe vor oder in der Wohnung ausziehen? Dieses Thema wird in vielen Kulturen unterschiedlich gesehen. Hier gibt es eine klare Antwort der Wissenschaft. Unter Schuhen sammeln sich im Laufe des Tages bis zu 400.000 Erreger an. Diese Mikroorganismen können von öffentlichen Straßen, Wiesen oder Geschäften stammen. Auch tierische Hinterlassenschaften tragen zu dieser Bakterienkultur bei. Die Rillen und Muster in den Sohlen bieten Bakterien und Viren ideale Bedingungen, um sich festzusetzen und zu vermehren. Wanderschuhe und Schuhe mit tiefem Profil sind dabei besonders problematisch. Der Grund: Sie können mehr Schmutz und Erreger aufnehmen. Wer seine Schuhe in der Wohnung trägt, verteilt diese Erreger auf dem Boden und Teppich. Studien zeigen, dass 90 Prozent der Keime von der Schuhsohle auf den Boden übertragen werden. Das kann dazu führen, dass sich Bakterien und Viren im gesamten Zuhause ausbreiten und auf andere Gegenstände übergehen. Besonders besorgniserregend ist das Bakterium Clostridium difficile. Warum? Es wurde in 40 Prozent der untersuchten Schuhsohlen gefunden, kann Darmkrankheiten verursachen und ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen. Also: Besser die Schuhe direkt vor der Tür ausziehen und auf eine Unterlage in der Garderobe stellen. Description: Der Artikel erklärt die wissenschaftlichen Gründe, warum das Ausziehen der Schuhe in der Wohnung wichtig ist. Es werden die Ansammlung von Bakterien unter den Schuhen, die Verbreitung von Keimen im Zuhause und die Risiken durch das Bakterium Clostridium difficile erläutert. Abschließend werden Empfehlungen gegeben, die Schuhe direkt vor der Tür auszuziehen.