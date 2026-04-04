Ein Motorrad, hohes Tempo und ein Fasan im Tiefflug: Nach einem ungewöhnlichen Unfall landet ein Sozius schwer verletzt auf dem Asphalt. Doch zahlt in so einem Fall die Kfz-Haftpflicht – auch wenn kein anderes Fahrzeug beteiligt war? Das Oberlandesgericht Oldenburg musste klären, wann ein Schaden „beim Betrieb“ eines Motorrads entsteht. Ein spektakulärer Fall mit überraschend relevanter Bedeutung für Mitfahrer und Versicherte.