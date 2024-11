Dieses Verkehrszeichen hat sicher jeder schon einmal gesehen. Klar, es bedeutet irgendetwas mit Schnee. Aber warum steht es ausgerechnet hier und gilt es nur im Winter? Das Schild warnt vor möglicher Eis- oder Schneeglätte auf der Straße. Besonders häufig findet man dieses Zeichen in Regionen, die schnell vereisen können, wie Gebirgen, Brücken oder ländlichen Gegenden. Das bedeutet: Sobald dieses Schild irgendwo erscheint, könnte die Fahrbahn glatt werden. Also: Runter vom Gas und besondere Vorsicht beim Fahren. Auch abruptes Bremsen gilt es zu vermeiden. Sonst könnte das Auto ins Schleudern kommen. Besonders wichtig: Die Gefahr besteht nicht nur im Winter. Auf Brücken oder in Waldgebieten kann es auch im Sommer durch plötzliche Temperaturstürze und kalten Wind zu überfrierender Nässe kommen. Der ADAC stellt daher klar: Die Schneeflocke und etwaige Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten immer - unabhängig von der Jahreszeit. Description: Entdecken Sie, was das Schneesymbol-Verkehrszeichen bedeutet und wie es Sie vor glatten Straßen schützt. Der ADAC erklärt die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen für das Fahren auf vereisten Wegen, Brücken und ländlichen Straßen, unabhängig von der Jahreszeit.