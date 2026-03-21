Das Birnchen beim Standlicht durchgebrannt, Ölwechsel fällig oder der Auspuff ist zu laut? Die Reparatur von Verschleißteilen steht regelmäßig an und geht auf Dauer bei jedem Autofahrer ins Geld - vor allem beim Besuch in der Vertragswerkstatt. GRIP zeigt: Welche kleine Reparaturen (wie Birnchen oder Batteriewechsel) kann ich selbst vornehmen und wie kann ich bei einem Werkstattbesuch zum Beispiel durch den Erwerb von eigenen Motoröl oder Stoßdämpfern richtig sparen.
Service & Ratgeber Werkstatt-Tipps: So sparst du richtig Geld! (Folge 480)
20.03.2026 - 23:34 Uhr