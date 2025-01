Wichtel-Motivation: Die Stille am Morgen geniessen

In einem zauberhaften Wald, wo die Sonnenstrahlen sanft durch die Blätter tanzten, lebte ein kleiner Wichtel namens Emil. Emil war ein fröhlicher Wichtel, der die Abenteuer des Tages liebte, aber es gab einen besonderen Moment, den er noch mehr schätzte: die Stille am Morgen... Tauche ein mit unserem Wichtel Emil in diese Stille.