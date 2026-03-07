Zoos lassen sich heute viel mehr Einfallen, als nur exotische Tiere in Gehegen zu halten. Lesen Sie hier unsere Empfehlungen zu den beliebtesten und schönsten Zoos in Nordrhein-Westfalen für einen gelungenen Ausflug mit der Familie in den Ferien oder in der Freizeit. Ob bei schlechtem Wetter, mit Hund oder mit Kleinkindern: Wir nennen Ihnen die Top 10 der besten Zoos und Tierparks in NRW.