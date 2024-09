70. Erntedankfest in Leopoldau am 29. September

Immer am letzten Sonntag im September, das ist heuer der 29. September, ist in der Pfarrgemeinde Leopoldau Erntedank! Heuer ist es das 70. Erntedankfest, das über die Bühne geht. Dieses Fest sucht im Wiener Raum seinesgleichen. Organisiert von der Pfarrgemeinde Leopoldau, fast ausschließlich mit ehrenamtlichen, freiwilligen Mitarbeitern, ohne Zuschüsse von öffentlichen Stellen. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung und wollen unsere Freude mit vielen Besuchern teilen. Der Tag startet mit einer Familienmesse um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Einer alten Tradition folgend beginnt dann der Nachmittag mit der Andacht vor der Kirche um 14 Uhr, anschließend der Umzug mit vielen geschmückten Erntewägen um den Leopoldauer Platz. Zum Ausklang laden wir ein zum geselligen Beisammensein im großen, gemütlichen Pfarrgarten. Musikalische Begleitung vom Musikverein Leopoldau, großes kulinarisches Angebot, Bier vom Leopoldauer Brauhandwerk und die berühmten hausgemachten Leopoldauer Mehlspeisen runden unser Angebot ab. Kommen Sie und feiern Sie mit uns!