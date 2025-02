Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 wird in Basel unter dem Motto „United by Music“ stattfinden, nachdem Nemo den Wettbewerb 2024 für die Schweiz gewonnen hatte. Für Mitte Mai (13. bis 17. Mai 2025 ) sind dafür in der St. Jakobshalle, die Platz für 12.000 Zuschauer:innen bietet, mehrere Events geplant. Insgesamt nehmen bei der diesjährigen Austragung Künstler:innen aus 38 Ländern teil. Im Finale am Samstag den 17. Mai treten ab 21 Uhr dann jedoch nur 26 Nationen an.