Nikki Glaser, die die Golden Globes 2025 moderierte, steht in der Kritik, weil sie während der Preisverleihung einen Witz über die Anschuldigungen gegen Sean 'Diddy' Combs gemacht hat. Als sie über den von Zendaya geführten Film 'Challengers' sprach, scherzte Glaser während ihres Monologs: „Dieser Film war sexuell aufgeladener als Diddys Kreditkarte.“ Glaser fuhr fort: „Die After-Party wird dieses Jahr nicht so gut sein, aber wir müssen weitermachen. Ein Stanley Tucci Freak-Off hat nicht den gleichen Klang. Kein Babyöl dieses Jahr - nur viel Olivenöl“. Die Anwältin Ariel Mitchell, die mehrere Klienten vertritt, die behaupten, von Diddy sexuell missbraucht worden zu sein, erklärte gegenüber TMZ, dass sie „hofft, dass Nikki selbst nie sexuell missbraucht oder dafür verspottet wurde.“ Mitchell fuhr fort: „Diese hässliche Situation zu verharmlosen ist genau der Grund, warum so viele Opfer von sexuellen Übergriffen sich nie melden und ihren Missbrauch anzeigen.“ Tyrone Blackburn, ein weiterer Anwalt, der Diddys Anklägerinnen vertritt, sagte, er hätte erwartet, dass „ein Komiker von Nikkis Erfolg geschickt genug ist, um Humor zu finden, der Drogenkonsum und Vergewaltigung nicht auf die leichte Schulter nimmt.“ Der in Ungnade gefallene Musikmogul wurde im September 2024 verhaftet. Die Bundesstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein kriminelles Unternehmen zu betreiben, das sich auf sein „durchdringendes Muster des Missbrauchs von Frauen“ konzentriert. Im Falle einer Verurteilung droht Combs eine Mindeststrafe von 15 Jahren Gefängnis, im Höchstfall lebenslänglich.